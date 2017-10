LEGO® BrickHeadz – meine neue Sammelleidenschaft

Wenn man beginnt etwas zu sammeln, will man natürlich wissen was es überhaupt zu sammeln gibt. Leider habe ich keine komplette Liste gefunden, darum habe ich mir eine eigene Liste erstellt. Dabei hat mir zusammengebaut.com sehr geholfen, die einiges von der New York Comic Con berichtet haben. Die Liste gibt es auch noch ein mal übersichtlicher (zum abhaken) zum Download . Natürlich kann ich bei der Liste keine Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen.

Aus irgend einem Grund gingen mir diesen LEGO® BrickHeadz letztes Jahr an mir vorbei. Auch dieses Jahr habe ich sie erst jetzt, ende des Jahres im Laden entdeckt. Und was soll ich sagen auf ein mal habe ich eine neue Sammelleidenschaft.

Veröffentlicht von Sebastian https://www.iamyourfather.de

Sebastian kommt aus Berlin, arbeitet am Kunden bei einem Enterprise Webhoster, ist verheiratet und seit 2013 Vater eines Sohnes. Auch wenn er noch ganz knapp aus der Generation ohne Internet stammt, spielt sich sein Leben fast komplett digital ab. Seine große Begeisterung ist das Reisen, am besten in große Städte in denen viel los ist.