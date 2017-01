IAYF#000 – Der Prolog

Herzlich willkommen zur nicht ganz ersten (nullten) Episode des neuen Podcasts auf diesem Blog.

Seit einer kurzen Zeit bin ich begeisterter Podcasthörer und kam dann Ende letzten Jahres auf die Idee, mich doch mal selbst an dem Format Podcast zu versuchen.

Meine erste Folge, der Prolog, entstand am Sonntagmorgen um 6:00 Uhr (also eine ganz normale Elternzeit) auf dem Küchenboden um niemanden zu wecken. Ich hoffe, ihr entschuldigt meine Versprecher und meine Nervosität. Ich gelobe Besserung in den nächsten Folgen.

Der Prolog hat auch noch nicht allzu viel Inhalt, er soll eher den ganzen Workflow testen und kurz erklären, was es hier bald richtig auf die Ohren gibt.

Shownotes

Intro 00:00:00

Willkommen zum neuen Podcast 00:00:42

Ich bin (noch) kein Profi. Das ist der erste Prolog, bitte entschuldigt also meine Nervosität und die kleinen Patzer.

Das ist ein Podcast 00:01:17

Ich habe eine Seite angelegt, auf der ich kurz erklären möchte, was ein Podcast ist und wie ihr ihn abonnieren könnt, damit ihr keine Episode verpasst.

Vorschau 00:02:19

Die erste richtige Episode wird kommen. Sie ist schon mitten in der Planung und das Thema steht schon fest.

I want YOU 00:02:35

Wenn du ein spannendes Thema hast, über das du unbedingt mal reden möchtest oder einfach mal mitreden willst, dann melde dich doch einfach. Ich würde mich sehr freuen.

Zum Intro: Star Wars – The Imperial March (8bit) 00:03:40

Die 8bit Version des Darth Vader Themes gibt es auf SoundCloud und wurde mir für den Podcast zur Verfügung gestellt.

Outro 00:06:10