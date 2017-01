Rückblick auf unsere Reise zu zweit nach Florida 2015

Es ist jetzt ein Jahr her, dass wir in Florida, USA waren. In letzter Zeit muss ich immer mal wieder daran denken, wie toll der Urlaub war. Da ich es nicht wirklich geschafft habe die Reise hier vollständig aufzuarbeiten, jetzt aber doch die Fotos wieder vor mir habe, wollte ich das jetzt noch ein mal nachholen. Dieses mal soll es aber mehr auf die Schönheit des Urlaubs gehen als um viel Informatives. Um in die richtige Stimmung zu kommen sollten jetzt alle Will Smith mit Miami an machen.

Station 1: Miami, Florida

Unsere erste Station war Miami. Wohl die berühmteste Stadt in Florida. Wir wohnten recht nah am Miami Beach, wenn aber auch noch nicht so nah, dass wir es uns nicht mehr leisten konnten. Miami Beach ist ein recht teures Pflaster und ziemlich überlaufen mit Touristen. Etwas weiter im Norden ist es bei weitem ruhiger und verträglicher.

Wenn man in Miami ist, muss man unbedingt zum Stand gegangen sein. Auch der Ocean Drive darf nicht fehlen, auch wenn der nicht ganz das hält was man aus Filmen und Serien erwartet. Wer auf Architektur steht sollte unbedingt im Art Déco District vorbei schauen.

Der Stadtkern von Miami ist eher unspannend. Es ist eine typische Großstadt in den USA.

Mein persönliches high lite war das Baseballspiel der Miami Marlins im Marlins Park, das ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe.

Miami Beach Miami Beach, mit genug Geld kann man da Wohnen Der berühmte Ocean Drive, viel Verkehr, wenig Parkpläze In Miami Beach sind selbst die Rettungshäuschen schön bunt Auch ein schönes Blau Diese kleinen Tierchen sieht man sehr oft in Florida Innenstadt von Miami Art-Déco-Viertel in South Beach Art-Déco-Viertel in South Beach – 404 Haus nicht gefunden Der Stadtkern von Miami – typische US Großstadt aber mit super Wetter Hier versteht man es – Share the road Mit den Häusern in Augenhöhe Zu sehen, die Schienen der kostenlosen Hochbahn in Miami Als wir zum Baseballspiel wollten sollte ich “tied” Parken. Das ist US-tied. Sitzreihen im Baseballstadion der Miami Marlins Baseballspiel der Miami Marlins Florida steht auch für Spaceshuttles American Police Hall of Fame & Museum Oldtimer Polizeiauto Im Polizeimuseum Gedenktafel(n) für alle im Dienst gestorbenen Polizisten in den USA Wie man die Amerikaner kennt.

Station 2: Orlando, Florida

Weiter ging es dann nach Orlando, Florida. Orlando ist für seine vielen Freizeitparks bekannt. Wir waren aber “nur” im Universal Park Orlando. Der Besuch lohnt sich, ganz besonders für Fans von Harry Potter. Und wenn ihr schon mal da seit, müsst ihr unbedingt Minigolf spielen gehen. Die Minigolfanlage (vor dem Park) ist der Oberknaller. Am beeindruckendsten fand ich aber die persönliche und exklusive Führung durch den Backstage Bereich des Hard Rock Live (Konzert Location). Wir wurden in den exklusiven Bereich geführt und durften dort sein, wo sonst nur die großen Stars hin dürfen.

Hard Rock Cafe Orlando Im Hard Rock Cafe Orlando Backstage Bereich des Hard Rock Live in Orlando – Darauf hat John Lennon seine Songs geschrieben Und darauf hat John Lennon gespielt Universal Ball Eingang zu den Universal Studios Hogwarts Schild Hogwarts Express im Universal Studio Orlando Fahrplan für den Express Eingang zu Hogsmeade “Original” Butterbeer – super lecker Das Dorf Hogsmeade wurde nachgebaut Schneebedeckte Dächer bei knapp 30°C Hogwarts Es gab auch noch mehr Atraktionen Von dort oben konnte man die vorbeifahrenden Leute nass machen Und fliegende Fische Und “echte” Dinos gab es auch So groß musste man sein um bei diversen Attraktionen mitzufahren Vor dem Park gab es eine Minigolfanlage. Minigolf mir komischen Kühen Die beste Minigolfanlage die ich je gesehen habe.

Station 3: Tampa, Florida

In Tampa waren wir nur eine Nacht. Wir haben auch nicht viel gesehen – außer den Riverwalk Tampa, die dort stattfindende Waffenmesse (wir waren nicht drin aber sie Stellten auch im freien aus) und das Hotel & Kasino in dem wir übernachtet haben.

Übergroße Lego Figur am Riverwalk in Tampa Ja, ne ist klar. Waffen nur für die “guten”. Patriotismus wird wirklich groß geschrieben. Da sind sie wieder, die Kleinen. Hard Rock Hotel und Casino Tampa Das Hotel und seine Anlagen waren das grünste weit und breit Hard Rock Hotel & Casiono Eine der berühmten (alten) Hard Rock Guitarren Wer schon mal in Las Vegas war, wird die reinen Automatencasinos in Florida eher schwach finden

Station 4: Rotonda, Florida

Nach dem Zwischenhalt in Tampa ging es weiter nach Rotonda. Weniger bekannt als unsere anderen Ziele war es eine Art Ausweichlösung als wir unseren Trip planten. Aber bei weitem kein schlechter Ort zum leben/wohnen – wenn man auf Standurlaub steht. In Rotonda verbrachten wir unseren Hochzeitstag mit einem schicken Abendessen am Stand und dem anschließenden Sonnenuntergang. Wir wohnten via Airbnb und hatten ein ganzen Haus inklusive Pool und riesen Fernseher für uns alleine. Die Gastgeberin (ursprünglich mal aus Deutschland kommend) verwöhnte uns mit selbst gemachten Ice teas und Keksen. Es war der Himmel auf Erden.

Hochzeitstag in Florida, am Strand was kann es besseres geben? 4 Jahre Verheiratet. Und immer noch glücklich. Der Stand und das Meer waren wirklich ein Traum Wie klasse wäre es, hier am Stand zu wohnen?! Wohnen mit Meerblick. Ich wäre dabei. Mein Traumhaus (wenn schon nicht in der Stadt) am Meer mit Sonnenuntergang vor der Nase. Sonnenuntergang am Meer Weg ist die Sonne, aber es blieb noch lange warm, so das wir noch eine Weile sitzen bleiben konnten. Hach OLYMPUS DIGITAL CAMERA Unser Pool. Umrandet von Fliegennetzen konnten wir hier bis in die Nacht baden. Fisherman’s Village Auch das ist Florida. Schnell auftretende Unwetter, die zum Glück auch schnell wieder gehen.

Station 5: Everglades in Florida

Auf dem Weg weiter zu den Keys machten wir einen Abstecher in die Everglades. Einem riesigen Naturschutzgebiet in Florida. Dort gibt es weder Telefonnetz, noch GPS, nur viel Natur und diverse Touren übers Wasser/durch die Sümpfe. Wir entschieden uns für eine Bootsfahrt, denn von diesen Propellerbooten wurde uns abgeraten, da die zu laut sind und die Tiere eher verschrecken.

Auf der Bank konnte man seine Spannweite mit der von Einheimischen Vögeln vergleichen. In den Glades gibt es super viele verschiedene Vogelarten Man mag es kaum glauben aber wenige Minuten vorher hat es noch stark geregnet Die Glades bestehen unter anderem aus vielen kleinen Inseln Hier trifft Süßwasser auf Meerwasser Bei solchen Bootstouren kann man Glück haben und freie Delphine antreffen Die dann auch gerne mal neben dem Boot schwimmen Und zeigen was sie können Und Seekühe gibt es auch… wenn man ganz genau hinschaut

Station 6: The Keys genauer Key West, Florida

Unser vorletzter Halt waren die Keys und im Speziellen Key West. Wir kamen erst recht spät an und machten uns am Beginn der Keys einen netten Abend, mit Stand, Burger und Musik. Dann ging es die eta 100 Meilen Richtung Key West. Wenn man deutsches Autofahren gewöhnt ist, kommt einem das Tempolimit in den USA noch mal viel schlimmer vor, besonders wenn die halbe Strecke ein Polizeiwagen hinter einem fährt.

Key West ist ein süßes kleines verschlafen wirkendes Nest mit vielen Alten Häusern und dem Southernmost Point der USA und dem Ende/Beginn der Route 1.

Sonnenuntergang, zeit für uns zwei Der Sonnenuntergang von der anderen Seite als beim letzten Mal Wolken und Sonnenuntergang Hard Rock Cafe Key West Alte Häuser gibt es in Key west viele Unter anderem das Haus von Ernest Hemingway Ende der Route 1 Und einen alten Leuchtturm haben sie auch Auf der anderen Seite ist der Beginn der Route 1 Irgend wo da soll der Regenbogen zu ende sein Die größte Attraktion der Southernmost Point der USA. Nur wenige Meilen von Kuba entfernt

Station 7: Hollywood, Florida

Unsere leider letzte Station in Florida war Hollywood (Florida). Wir blieben eine Nacht im Hard Rock Hotel & Casino und ließen es uns in unserem Upgrade Zimmer und an der Poollandschaft gut gehen. Abend noch ein Cocktail (auf Kosten der Restaurantmanagerin) und ein gutes Essen, einen USD habe ich auch verspielt und am nächsten Tag ging es dann leider wieder zurück nach Miami, zum Flughafen und nach hause.

Ausblick aus unserem Hotelzimmer mitten rauf auf den riesen Pool. Hard Rock Cafe & Casino Hard Rock Gitarre Hard Rock Cafe Hollywood

Insgesamt waren wir zwei Wochen in Florida und fuhren rund 6.000 Kilometer mit dem Auto. Wir waren nie lange an einem Ort, aber dafür haben wir super viel gesehen und erlebt. Und ich würde jederzeit wieder zurück wollen – außer vielleicht wenn Hurricane Season ist.