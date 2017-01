Etwas sehr ruhig hier geworden. Der neue Job ist doch was ganz anderes und fordert viel meiner Zeit und Kraft. Was aber nicht heißt das es hier nicht weiter geht – Versprochen.

Vor ein paar Wochen war ich für etwas mehr als 24h in London – noch mal ausnutzen, so lange ich kein Visum brauche.

Zusammen mit Jonny vom Jonnys Papablog wurden wir von Netflix eingeladen etwas Inselluft zu schnuppern und uns das neue Beat Bugs anzuschauen.

Wer schon mal in London Heathrow gelandet ist, der weiß das man von dort noch mal eine ganze Weile mit der Tube (U-Bahn) in die Stadt fährt. Unser Hotel “The Bloomsbury Hotel” – ich möchte aus mehreren Gründen keine Werbung dafür machen – war sehr Zentral gelegen und an sich auch echt schön.

Und was macht man, wenn man nur einen Abend in London hat, man geht raus und macht das Beste draus.

Das haben wir auch gemacht und sind erst zusammen und dann getrennt in die Stadt. Und wer schon mal in England war, weiß die Menschen auf der Insel können ordentlich Party machen…

Der nächste morgen fiel dann auch etwas schwer, zumal wir auch gleich wieder auschecken mussten um zum eigentlichen Grund unseres Daseins zu kommen. Vorbei an all den Dingen an denen wir schon am Abend vorbei kamen.

Das Theater in dem Harry Potter und das verwunschene Kind (Harry Potter and the Cursed Child) läuft macht allein schon von außen einiges an Eindruck. Tickets online gibt es erst wieder ende Januar 2017 (vereinzelt) und dementsprechend stehen die Leute bereits ein paar Stunden vor der Öffnung der Abendkasse in langen Schlangen an und versuchen noch so rein zu kommen.

Die Geschichten rund um die Beat Bugs sind echt süß gemacht. Es geht um ein paar Käfer, die “Abendteuer” erleben und dann immer ein passendes Beatles Lied einbauen. Ehrlich gesagt macht der Inhalt im Englischen um einiges mehr Sinn als in deutsch, weil der Übergang zu den Liedern einfach viel besser passt.

Nach dem angenehmen Pflichtprogramm hatten wir noch massenhaft Zeit in London. Wir machten uns zu Fuß auf den Weg und erkundeten ein Teil der Stadt auf eigene Faust.

Von dort aus ging es dann weiter zu Fuß zum Hyde Park und anschließend zurück zum Flughafen und wieder ab Richtung Berlin.

